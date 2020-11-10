Son dakika haberi: Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı bir haftada yüzde 32 düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Son dakika haberi: Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı bir haftada yüzde 32 düştü

10.11.2020 23:49 | Son Güncelleme: 10.11.2020 23:52
Son dakika haberi: Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı bir haftada yüzde 32 düştü

Gelen son dakika haberlerine göre Hollanda'da geçen ay uygulanan "kısmi karantinadan" sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı bir haftada yüzde 32 azaldı.

Hollanda'da geçen ay uygulanan "kısmi karantinadan" sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı bir haftada yüzde 32 azaldı.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık verilere göre, 3 ila 10 Kasım arasında ülkede 43 bin 624 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Son bir günde 4 bin 695 kişide Kovid-19 saptanan ülkede, 27 Ekim-3 Kasım tarihlerinde 64 bin 87 olan vaka sayılarında bir haftada yüzde 32 düşüş oldu.

RIVM tarafından yapılan yazılı açıklamada, vaka sayılarının azalmasının eylül-ekimde hükümet tarafından alından tedbirlerin etkisinden kaynaklandığı değerlendirmesinin yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Kovid-19'dan dolayı hastaneye kaldırılan kişi sayısında geçen hafta 1966, bu hafta ise 1520 arttığı ifade edildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 419 bin 412'ye yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 141'e ulaştı.

"Kısmi karantina" uygulaması

Hollanda'da hükümet, 14 Ekim'de 4 haftalık "kısmi karantina" uygulamasına geçildiğini açıklamıştı.

Kısıtlamalar kapsamında restoran ve barlar yeniden kapatılırken toplu taşıma seferleri de azaltılmıştı.

Alkollü içecek satışı saat 20.00'den sonra yasaklanmış, uyarıların ciddiye alınmaması sebebiyle oteller de yasak kapsamına dahil edilmişti.

Hükümetin 3 Kasım'da aldığı ek önlemlere göre, sinema, müze, tiyatro, kütüphane, eğlence parkı, havuz ve hayvanat bahçeleri kapatılmıştı.

Cenaze törenlerine en fazla 30, düğün merasimlerinde en fazla 20, ev ziyaretlerinde ise en fazla 2 kişiye izin veriliyor.

Toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske kullanılmaya devam ediliyor.

Market ve benzin istasyonları hariç perakende, eğlence ve turizm işletmeleri 20.00'den sonra kapatılıyor.

Halktan yapacakları seyahatleri mümkünse ocak ortasına kadar ertelemeleri istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

İlgili Haberler

Son dakika haber: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bini geçti
Son dakika haber: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bini geçti
Son dakika haberi | Salgın vaka sayısı 10 milyonu aşan Avrupa'da yayılmaya devam ediyor
Son dakika haberi | Salgın vaka sayısı 10 milyonu aşan Avrupa'da yayılmaya devam ediyor
İtalya'da son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Berat Albayrak Binali Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Türkan Şoray Timur Selçuk İkbal Gürpınar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Ozan Tufan Caner Erkin Fatih Terim Mehmet Topal
Daha Fazla İstifa Karabağ Lütfi Elvan Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı bir haftada yüzde 32 düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 23:53:04. #1.14#
title