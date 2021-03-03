Son dakika haberi... Hollanda'da koronavirüs test merkezi yakınında patlama
03.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:47
Son dakika haberlerine göre Hollanda'da koronavirüs (kovid-19) test merkezi yakınlarında patlama meydana geldi.
Hollanda'da koronavirüs (kovid-19) test merkezi yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralı olmadığı bildirildi.
- Hollanda
Hollanda'da koronavirüs (kovid-19) test merkezi yakınlarında patlama meydana geldi. Hollanda polisi, başkent Amsterdam'ın kuzeyindeki Bovenkarspel kasabasında sabah 06.55 sularında patlama meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer, patlamanın etkisiyle olay yerininin yakınındaki koronavirüs test merkezinin camlarının kırıldığını söyledi. Polis olayda yaralı olmadığını ve geniş çaplı inceleme başlatıldığını ifade etti.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı