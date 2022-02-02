Son dakika haberi: Hollanda'da genç kadınların üçte ikisi sokakta "cinsel taciz"e uğruyor

Hollanda İstatistik Kurumunun (CBS) paylaştığı verilere göre, ülkedeki genç kadınların üçte ikisi sokaklarda "cinsel taciz"e maruz kalıyor.

CBS, 12-25 yaş arası genç kadın ve erkekler arasında yapılan, "cinsel taciz"e ilişkin araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Şubat 2020- Nisan 2021 dönemine ilişkin verilerin yer aldığı araştırmada, genç kadınların yüzde 67'si sokaklarda "cinsel taciz"e maruz kalırken, erkeklerde bu oranın üçte bir olduğu bildirildi.

Araştırmaya katılan genç kadınların yarısının ıslık çalma, yüzde 40'ının ise telefon araması, laf atma ve bağırma yoluyla tacize uğradığı kaydedildi.

Kadınların yüzde 21'inin tacizcileri tarafından takip edildiği aktarılan açıklamada, takip edilen kadınların yüzde 85'inin kendini güvende hissetmediğini ifade ettiğine dikkat çekildi.

Cinsel taciz oranı 18-21 yaş genç kadınlarda yüzde 75'e çıkarken, 14-18 yaş kız çocuklarının yüzde 70'i araştırmanın yapıldığı dönemde en az bir kere cinsel tacize uğradığını belirtti.

Cinsel taciz durumlarında mağdurların çoğunlukla tepki vermeyerek durumu görmezden geldikleri ifade edildi.

Ülkede "O Ses Hollanda" adlı yarışma programıyla ortaya çıkan cinsel taciz ve istismar olaylarına karşı 29 Ocak'ta gösteri düzenlenmiş ve Hollanda hükümetinden iş hayatındaki kadınları daha iyi koruyan yasal değişikler yapması talep edilmişti.