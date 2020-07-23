Son dakika haberi | Hobi olarak başladı, şimdi eğitim veriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Hobi olarak başladı, şimdi eğitim veriyor

Son dakika haberine göre Hobi olarak başladığı çizimlerini 1 yıl önce porselen üzerine taşıyan 31 yaşındaki Öztan Keskin, düzenlediği atölye çalışmaları ile de kadınların hayal gücünü ortaya çıkarıyor.

Son dakika haberi | Hobi olarak başladı, şimdi eğitim veriyor
23.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:33

Hobi olarak başladığı çizimlerini 1 yıl önce porselen üzerine taşıyan 31 yaşındaki Öztan Keskin, düzenlediği atölye çalışmaları ile de kadınların hayal gücünü ortaya çıkarıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve porselen üzerine çizdiği resimleri ile dikkat çeken Öztan Keskin, çizimlerinde kişiye özel hikayeler oluşturuyor. Çocukluğundan beri resme olan ilgisini geliştiren Keskin, yaklaşık 1 yıldır porselen üzerindeki çizimleriyle adeta bir tabak hikayesi ortaya çıkarıyor. Hayal gücünü kullanarak çizdiği resimleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Keskin, özellikle kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Takipçilerinin isteği üzerine atölye çalışmalarına da başlayan Keskin, özellikle kadınların ilgi gösterdiği çalışmalarında kadınların hayal gücünü ortaya çıkarmaya çalıştığını belirterek, herkesin hayal gücünü kullanarak kendi hikayesini oluşturabileceğini ifade etti.

"Hikayeler kendiliğinden oluşuyor"

Çizimlerindeki hikayelerin tamamen doğaçlama olduğunu ifade eden Keskin, "Daha önce her yere boyama yapıyordum. Duvardan yaprağa kadar birçok materyal üzerine çizim ve boyama yaptım. Artık bunun bir yerde sabitlenmesi gerektiğini düşündüm ve porselende karar kıldım. Porselen çizimlerine ilk başta tereddüt ile başlamıştım ama çizdiğim hikayeler beğenilince çizmeye devam ettim. Çizimlerimi tamamen hayal gücüm ile yapıyorum. Tabi öncelikle bir figür belirliyorum, ondan sonra tamamen bir illüstrasyon tarzında soyut olarak ne yapabilirim? somutluktan nasıl çıkartabilirim? onu düşünüyorum. Oluşan bu meta üzerinden hayal kurarak çizime başlıyorum daha sonrası kendiliğinden geliyor zaten. Çizimlerimin hikayesi nasıl oluşuyor diye soruyorlar bazen. Aslında hikaye çizerken kendiliğinden oluşuyor. Çizerken arka fonda dinlediğim müziklerin bile hikayeye bir katkısı oluyor. Tamamen hayal gücüm ile doğaçlama olarak gelişiyor" dedi.

"Kendi hayal güçlerini yansıtıyorlar"

Atölyeye kadınların daha çok ilgi gösterdiğini ifade eden Keskin, atölye sürecinden bahsederek, "Artık kendin yapma bize de öğret dediler ve böylelikle atölye çalışmalarımız başlamış oldu. Bugün de üçüncü atölye çalışmamızı gerçekleştirdik. Atölyemizde cinsiyet ayrımı yok fakat kadınlar daha çok ilgi gösteriyor. Erkekler genelde sosyal medya üzerinden sevgilisine veya eşine hediye etmek amacıyla sipariş veriyorlar ama kadınlarda 'bana özel olsun' düşüncesinde olduğu için atölyemizde kendileri öğrenip yapmak istiyor. Atölyemizde kendi yaptıkları kendilerine kalıyor. Atölyemizdeki amacımız da bu aslında. Çünkü sosyal medya üzerinden benim hayal gücüm ile yaptığım çizime sahip oluyorlar fakat burada kendi hayal güçleri ile kendi ürünlerini ortaya koyuyorlar" dedi.

Atölyelerde bütün malzemeleri kendisinin getirdiğini ifade eden Keskin, katılımcılardan sadece cüzi bir miktar malzeme ücreti aldıklarını belirtti. - AYDIN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Yaşam
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Spor
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm 3. Sayfa
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü 3. Sayfa
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı Politika
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Ekonomi
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasını bayram süreci belirleyecek
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasını bayram süreci belirleyecek
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Huysuz Virjin İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Erkek Manisa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Hobi olarak başladı, şimdi eğitim veriyor - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 11:16:52. #1.14#
title