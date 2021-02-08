Son dakika haberi... Hizmetliden rüşvet istediği iddia edilen hastane müdürü görevden alındı
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Son dakika haberi... Hizmetliden rüşvet istediği iddia edilen hastane müdürü görevden alındı

08.02.2021 14:30 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:35
Son dakika haberi... Hizmetliden rüşvet istediği iddia edilen hastane müdürü görevden alındı

Son dakika haberi... EDİRNE'nin Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde hizmetli memur Halil Bozkır'dan WhatsApp mesajıyla 10 bin lira rüşvet ile viski istediği iddia edilen hastane müdürü H.D., görevden alındı.

EDİRNE'nin Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde hizmetli memur Halil Bozkır'dan WhatsApp mesajıyla 10 bin lira rüşvet ile viski istediği iddia edilen hastane müdürü H.D., görevden alındı. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü de söz konusu iddiaların araştırılması için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde hizmetli olarak çalışan Halil Bozkır, hastane müdürü H.D.'nin, 5 gün mazeretsiz işe gitmemesi üzerine hakkında tutulan tutanağın silinmesi için kendisinden 10 bin lira rüşvet ile viski ve vişne suyu istediğini iddia etti. Bozkır, iddiasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Edirne Valiliği ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'ne verdiği şikayet dilekçesinde dile getirdi. İddialar üzerine Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, 17 Aralık 2020 tarihinde olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hastane müdürü H.D., görevden alındı. Hizmetli Halil Bozkır'ın ise görev yeri değiştirdi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuyla ilgili soruşturmanın ise  devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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