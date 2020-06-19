Son dakika haberi: Hisarcık Jandarması'ndan çocuklara jest
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Son dakika haberi: Hisarcık Jandarması'ndan çocuklara jest

Son dakika haberleri: Hisarcık Jandarması'ndan çocuklara jest Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde jandarmalar çocuklara çikolata ve meyve suyu dağıtıp araçlarıyla gezdirdiler.

19.06.2020 23:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:34

Hisarcık Jandarması'ndan çocuklara jest

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde jandarmalar çocuklara çikolata ve meyve suyu dağıtıp araçlarıyla gezdirdiler.

İlçedeki bir gurup çocuğun kendilerini ziyaretine duyarsız kalmayan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Yenidoğan Mahallesinde çocuklarla bir araya geldi. Korona virüs (Covid-19) pandemi süresinde yasaklara uydukları için çocuklara teşekkür eden jandarmalar, tedbirlere uymaları halinde virüsün ortadan kalkacağına dikkat çekerek evlerinde kalmalarını, maskelerini takmalarını ve sosyal mesafe ile hijyen kurallarına dikkat etmelerini öğütlediler.

Jandarmalar daha sonra çocukların isteği üzerine velilerinden izin alarak araçlarıyla çocukları mahalle içerisinde bir süre gezdirdiler. Gezinin ardından çocuklara çikolata ve meyve suyu dağıtıldı.

Yaptıkları jestten dolayı jandarmaya teşekkür eden anne Zehra Korkmaz, etkinlik sayesinde çocukların jandarmaya olan sevgilerinin arttığını söyledi.

Korkmaz, "Allah askerimizin polisimizin ayağına taş değdirmesin" dedi.

Çocuklar etkinliğin sonunda asker abileriyle birlikte kameralara asker selamı verdiler.

Son dakika haberi: Hisarcık Jandarması'ndan çocuklara jest

Kaynak: İHA

Manşet

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