Son dakika: HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KAMERA TAKİBİYLE YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KAMERA TAKİBİYLE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre TUNCELİ'de iki ayrı evin kömürlüğünden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

TUNCELİ'de iki ayrı evin kömürlüğünden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki ayrı evin kömürlüğünden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelinin hırsızlık olaylarında kullandığı kamyonetin plakası KGYS kameralarından belirlendi. Şüphelinin Metin K. olduğu tespit edildi. Metin K., düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Hırsızlık eşyalarını satın aldığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Metin K. tutuklandı, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Son dakika: HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KAMERA TAKİBİYLE YAKALANDI

Son dakika: HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KAMERA TAKİBİYLE YAKALANDI

Son dakika: HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KAMERA TAKİBİYLE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title