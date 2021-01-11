Son dakika haberi... Hırsızlık şüphelisi, 100 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı
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Son dakika haberi... Hırsızlık şüphelisi, 100 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

11.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:34
Son dakika haberi... Hırsızlık şüphelisi, 100 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

Son dakika gündem haberine göre ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 7 evde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi Ö.M., polisin 100 saatlik kamera kaydı incelemesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 7 evde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi Ö.M., polisin 100 saatlik kamera kaydı incelemesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen 7 faali meçhul hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Soruşturmayı yürüten ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polisin yaklaşık 100 saatlik kamera kaydı incelemesinin ardından hırsızlık şüphelisinin Ö.M. olduğu tespit edildi. Şüpheli Ö.M., polisin düzenlediği baskınla evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzeme ile ziynet eşyası ele geçirildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.


Son dakika haberi... Hırsızlık şüphelisi, 100 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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