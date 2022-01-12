Son dakika haberi... Hırsızlık şüphelilerine operasyonda ele geçirilen pitbull barınağa götürüldü

KİLİS'te, polisin hırsızlık ve uyuşturucu şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 5 pitbull cinsi köpek barınağa teslim edildi, sahiplerine idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucu satışı ve hırsızlık yaptığı belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 119 gam esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 19 tabanca mermisi, 12 av tüfeği mermisi, 18 bıçak ve kılıç, 3 şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, 1 çalıntı plaka, 1 televizyon, 87 cep telefonu, 67 kol saati, 19 hoparlör, 1 fotoğraf makinesi, 3 kamera, 1 dizüstü bilgisayar, 1 su dinamosu ile 20 kilo elektrik kablosu ve çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 3'ü yavru, 5 pitbull cinsi köpek bulundu.

Operasyonda 4'ü uyuşturucu, 6'sı hırsızlık suçundan gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.