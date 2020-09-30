Son dakika haberi | Hırsızlık şüphelileri, dron destekli operasyonla yakalandı
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Son dakika haberi | Hırsızlık şüphelileri, dron destekli operasyonla yakalandı

30.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:31
Son dakika haberi | Hırsızlık şüphelileri, dron destekli operasyonla yakalandı

Son dakika haberleri... KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre il ve ilçelerde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için Kandıra'nın Akdurak Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Sabah 06.00 sıralarında dron destekli düzenlenen operasyona 70 jandarma personeli katılırken, mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Operasyonda S.O., R.O., S.O. ve A.O. evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği, 9 adet av tüfeğine ait fişek, 126 adet mermi, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde çalıntı olduğu değerlendirilen 1 adet televizyon, 1 adet tablet, 1 adet cep telefonu, 1 adet altın bilezik, 420 Euro, 2 adet gümüş yüzük ve 5 adet senet, 1 adet altın yüzük bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Son dakika haberi | Hırsızlık şüphelileri, dron destekli operasyonla yakalandı
Son dakika haberi | Hırsızlık şüphelileri, dron destekli operasyonla yakalandı
Son dakika haberi | Hırsızlık şüphelileri, dron destekli operasyonla yakalandı
Son dakika haberi | Hırsızlık şüphelileri, dron destekli operasyonla yakalandı
Son dakika haberi | Hırsızlık şüphelileri, dron destekli operasyonla yakalandı
Son dakika haberi | Hırsızlık şüphelileri, dron destekli operasyonla yakalandı
Son dakika haberi | Hırsızlık şüphelileri, dron destekli operasyonla yakalandı
Son dakika haberi | Hırsızlık şüphelileri, dron destekli operasyonla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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