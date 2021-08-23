Son dakika haberi: Hırsızlık suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi: Hırsızlık suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Hırsızlık suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Kula ilçesinde evden hırsızlık şüphesiyle yakalanan ve gözaltına alınan 3 şahıstan ikisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde evden hırsızlık şüphesiyle yakalanan ve gözaltına alınan 3 şahıstan ikisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi. Öte yandan, tutuklanan iki şüpheli, olaydan 3 gün önce farklı bir adreste meydana gelen evden hırsızlık olayını da kendilerinin işlediğini itiraf etti.

Kula'da geçtiğimiz günlerde bir evden LCD televizyon ile elektrik süpürgesi çalındığı ihbarını alan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahse konu bölgeye operasyon düzenledi. Bölgede 2 görgü tanığının ifadesine göre T.Ç.'ye ait evden bir adet LCD televizyon ile bir adet elektrikli süpürge alarak 2 kişinin bölgeden uzaklaştığı bilgisini alan emniyet güçleri, bölgede yaptığı geniş çaplı soruşturmada şüpheli şahıslardan birinin emniyet güçlerince bilinen H.K. (22) isimli şahıs olduğu ve suçu Ö.T. (27) isimli şahısla birlikte işlediğini tespit etti. Şahısların yanında ayrıca, İ.T. (31) isimli şahsa ait araçla bölgeye geldikleri tespit edilip, İ.T. de yakalanarak gözaltına alındı. İ.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli ise işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Bugün Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan H.K ve Ö.T. tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, tutuklanan iki şahsın, 16 Ağustos günü Seyitali Mahallesi Sabuncukuyu mevkiinde meydana gelen evden hırsızlık olayını da kendilerinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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