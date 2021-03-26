Son dakika haberi: Hırsızlık olayını özel ekip çözdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi: Hırsızlık olayını özel ekip çözdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Hırsızlık olayını özel ekip çözdü

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da, 3 ayrı hırsızlık olayı, jandarmanın özel ekibinin 64 saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelendikten sonra çözüldü.

Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu
Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza
Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza

Malatya'da, 3 ayrı hırsızlık olayı, jandarmanın özel ekibinin 64 saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelendikten sonra çözüldü. Jandarma, 6 şahsı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ve Akçadağ ilçelerinde, içinde bulunduğumuz Mart ayı içerisinde meydana gelen, İşyerinden Hırsızlık ve Haberleşme Kablo Hırsızlığı 3 ayrı olay ile ilgili olarak 6 zanlı yakayı ele verdi. Olayların aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanması için Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu. Özel ekip tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda, Yeşilyurt ve Akçadağ İlçeleri genelinde 64 saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelendi. Ayrıca teknik, fiziki ve istihbarı çalışmalar neticesinde 6 şahsın, rent a car firmasından kiraladıkları 2 araç ile hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Rent a car firmasına ait araçların GPRS kayıtları incelendiğinde 6 şahsın çaldığı bin 80 metre kablo, 2 kaynak makinesi, 2 spiral makinesi malzemeleri satmak için Malatya İl merkezine getirdikleri tespit edildi. Yapılan operasyonla 6 şahıs ve çaldıkları malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Jason Statham Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Bülent Uygun Abdullah Avcı Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fırat Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Hırsızlık olayını özel ekip çözdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 16:01:06. #1.14#
title