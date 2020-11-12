Son dakika haberi: Hırsızlar soydukları büfenin güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar girdikleri büfeden para, içki, sigara ve bilgisayar ile kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldılar.