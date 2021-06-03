Hırsızlar kendilerini kamera ile kayda alanlara aldırmadan süt minibüsünü çaldı
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Hırsızlar kendilerini kamera ile kayda alanlara aldırmadan süt minibüsünü çaldı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Haberler | 3. Sayfa

- (Özel) Hırsızlar kendilerini kamera ile kayda alanlara aldırmadan süt minibüsünü çaldı Olay yerine geldikleri çalıntı aracı kaza yapınca bırakmak zorunda kaldılar Küçükçekmece'de hırsızlar gündüz vakti herkesin gözü önünde içi süt dolu minibüsü çaldılar.

- (Özel) Hırsızlar kendilerini kamera ile kayda alanlara aldırmadan süt minibüsünü çaldı

Olay yerine geldikleri çalıntı aracı kaza yapınca bırakmak zorunda kaldılar

İSTANBUL - Küçükçekmece'de hırsızlar gündüz vakti herkesin gözü önünde içi süt dolu minibüsü çaldılar. Kendilerine bağıran ve videoya çekenlere aldırış etmeyen hırsızlar minibüsü çaldıkları esnada olay yerine geldikleri araçla da kaza yaptılar.

Olay geçtiğimiz gün Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre hırsızlar bir sokak üzerinde bulunan aracı gözlerine kestirdi. Gündüz vakti herkesin gözü önünde araca giren şahıslar kısa sürede aracı düz kontak yaparak çalıştırdı. Bu sırada aracın çalındığını gören vatandaşlar camdan bağırarak hırsızlara engel olmaya çalıştı. Ancak hırsızlar kendilerine bağıranlara ve video çekenlere aldırış etmeden içi süt dolu minibüsü çaldı. Bu sırada olay yerine geldikleri çalıntı araçta bulunan bir diğer hırsız ise kaza yaparak kaldırıma çıktı. Bir süre aracı kurtarmaya çalışan hırsız aracı bulunduğu yerden çıkaramayacağını anlayınca aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Gündüz vakti herkesin gözü önünde yaşanan hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti. Yaşanan bu anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsızlar kendilerini kamera ile kayda alanlara aldırmadan süt minibüsünü çaldı
Hırsızlar kendilerini kamera ile kayda alanlara aldırmadan süt minibüsünü çaldı
Hırsızlar kendilerini kamera ile kayda alanlara aldırmadan süt minibüsünü çaldı
Hırsızlar kendilerini kamera ile kayda alanlara aldırmadan süt minibüsünü çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar

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Hırsızlar kendilerini kamera ile kayda alanlara aldırmadan süt minibüsünü çaldı - Haberler
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