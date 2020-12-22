Son dakika haberi | Elektrikli bisiklet hırsızı kamerada: "Şarjı da azdı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Elektrikli bisiklet hırsızı kamerada: "Şarjı da azdı"

22.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:08

Gelen son dakika haberlerine göre Elektrikli bisiklet hırsızı kamerada: "Şarjı da azdı" Elektrik bisikletini çalındığını güvenlik kamerasından gören vatandaş: "Şarjı da azdı" Antalya'da bir apartman bahçesine giren hırsız, elektrikli bisikleti çalarak ortadan kayboldu.

Elektrikli bisiklet hırsızı kamerada: "Şarjı da azdı"

Elektrik bisikletini çalındığını güvenlik kamerasından gören vatandaş: "Şarjı da azdı"

ANTALYA - Antalya'da bir apartman bahçesine giren hırsız, elektrikli bisikleti çalarak ortadan kayboldu. Hırsızın görüntüleri güvenlik kamerasına yansırken, elektrikli bisikletin sahibi, "Şarjı da azdı" dedi.

Dün Kepez ilçesi Fevziçakmak Mahallesindeki meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi bir apartman bahçesindeki elektrikli bisikleti alarak ortalıktan kayboldu. Bisikletin sahipleri, apartmanın güvenlik kamerasını incelediklerinde elektrikli bisikletin bir hırsız tarafından götürüldüğünü fark etti. Elektrikli bisikleti gözüne kestiren hırsızın oldukça soğukkanlı oluşu pes dedirtirken, elektrikli bisikletin sahibinin 'şarjı da azdı' sözleri görüntüye yansıdı.

Kimliği belirsiz şüphelinin bulunması için polis çalışma başlattı.

Son dakika haberi | Elektrikli bisiklet hırsızı kamerada: 'Şarjı da azdı'
Son dakika haberi | Elektrikli bisiklet hırsızı kamerada: 'Şarjı da azdı'
Son dakika haberi | Elektrikli bisiklet hırsızı kamerada: 'Şarjı da azdı'
Son dakika haberi | Elektrikli bisiklet hırsızı kamerada: 'Şarjı da azdı'
Son dakika haberi | Elektrikli bisiklet hırsızı kamerada: 'Şarjı da azdı'
Son dakika haberi | Elektrikli bisiklet hırsızı kamerada: 'Şarjı da azdı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Şevket Çoruh Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Arda Turan Çağdaş Atan Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Alman Adana İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Elektrikli bisiklet hırsızı kamerada: "Şarjı da azdı" | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 16:08:08. #1.15#
title