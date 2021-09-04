Hırsız evine girdiği adamı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü
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Hırsız evine girdiği adamı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Haberler | Güncel

Bursa'da dün gece evine giren hırsız tarafından kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan ev sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da dün gece evine giren hırsız tarafından kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan ev sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında hırsızın kolundan yaraladığı 22 yaşındaki Ali Burcan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekipleri kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Hamdi sokakta yaşandı. İddiaya göre, ev sahibi Fikret Altınsoy (60), balkonda otururken evinin bahçesinde bulunan dededen kalma kullanılmayan eski evden ses geldiğini fark etti. Yanına 22 yaşındaki yeğeni Ali Burcan'ı da alan Altınsoy, bahçeye inip eski eve geçtikleri sırada hırsızla karşı karşıya geldi. Hırsızı yakalamak isteyen dayı yeğen bir anda şüpheli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Altınsoy kalbine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanıp yere yığılırken, Ali Burcan ise kolunda derin kesik oluştu. Bıçaklı hırsız dayı ve yeğenini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Altınsoy ve Burcan, 112 ambulansıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı. Kolunda derin kesik oluşan Burcan ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Altınsoy ise dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"BURAYI HIRSIZLAR MESKEN TUTTU"

Amcası hırsızlar tarafından bıçaklanarak öldürülen Tamer Altınsoy ise, "Burası eski bir bina. Şu anda kimse kalmıyor. Dededen kalma bir ev olduğu için satmadık. Tehlike oluşturan merdivenlerden girişlerini kapattık. Son zamanlarda hırsızlar dadandı. Evlerin camlarını, kapılarını betonla kapattık. Kimse girmesin diye. Dün akşam da ses duyuluyor sonrasında amcamla beraber geliyorlar. İçeriye giren bir tane hırsız ya da madde bağımlısı ilk olarak amcama saldırıyor. Kalbine bıçak saplıyor. Yeğenim gene aynı bıçakla kolundan yaralandı. Biz bir an önce bu merdivenli yolun yıkılmasını istiyoruz. Belediyeye şikayette bulundum. Bu yolun yıkılması lazım diye. Bu yol bize sıkıntı açıyor. Mahallemize hırsızlar dadandı. Bütün evlere kamera koyduk. Hiç değilse Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bu mahalledeki bekçi sayılarını artırıp buranın güvenini sağlarlarsa çok mutlu oluruz" dedi.

(Ahmet Berke Erdal - Berktuğ Öncü/İHA)

Hırsız evine girdiği adamı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü
Hırsız evine girdiği adamı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü
Hırsız evine girdiği adamı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü
Hırsız evine girdiği adamı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü
Hırsız evine girdiği adamı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü
Hırsız evine girdiği adamı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü
Hırsız evine girdiği adamı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

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