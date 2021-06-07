Son dakika haberi! Hırdavatçılar ile mobilya aksesuarcıları güç birliğine gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Hırdavatçılar ile mobilya aksesuarcıları güç birliğine gitti

Son dakika haberi! Hırdavatçılar ile mobilya aksesuarcıları güç birliğine gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği arasında iş birliğine karar verildi.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği arasında iş birliğine karar verildi.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, mobilya, mobilyaya bağlı sektörlerin kendileri için çok önemli olduğunu ve hırdavat sektörünün tamamlayıcısı olan Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği ile karşılıklı iş birliğine gidilmesine karar verildiğini söyledi.

Tecdelioğlu, "Bu güç birliği sayesinde bundan sonraki yaptığımız aksiyonlarda iki dernek birbirine haber verme, kendi yaptıkları hedefler ve çalışmalarla güç birliğinde bulunma, sivil toplum örgütlerine karşı temsiliyet güçlerini birleştirme gibi birçok başlık altında çalışmalar sunacak. Bundan sonraki süreçte sektörümüze daha faydalı nasıl olabiliriz, ihracatımızı nasıl artırabiliriz, katma değerli ürün nasıl üretebiliriz, dünyadaki yerimizi daha yukarı nasıl çekebiliriz gibi konularda ortak stratejilerimiz olacak. Eğitimde, fuarlarda iş birliklerimiz olacak, ihracat, insan kaynakları gibi birçok başlıkta da iş birliğimizi geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. 2020'de 200'den fazla ülkeye toplamda 8,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Hırdavat sektörü olarak ülkemizin toplam ihracatına verdiğimiz katkıyı bu yılın ilk 4 ayında da sürdürdük. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörümüzün ihracatı yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 oranında artış kaydederek 3,3 milyar dolar olarak hesaplandı. En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, Irak, Romanya ve ABD oldu. Bu dönemde İngiltere'ye ihracatta ise yüzde 70 artış yakaladık ve 106 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik" dedi.

Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği Başkanı Tekin Çınar da, "Birlikten güç ve kuvvet doğar anlayışıyla birbirlerine yakın sektörlerin dernekleri olarak iş birliği yapmanın doğru olacağını düşündük ve bu vesile ile bir görüşme yaptık. STK'ların özellikle birbirine yakın olanlarının, bir araya gelmelerine ve yaklaşmalarına bugünlerde çok daha ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatını bin 50 lira olarak belirledi
Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatını bin 50 lira olarak belirledi
Kripto para piyasalarında dalga boyu yükseliyor
Kripto para piyasalarında dalga boyu yükseliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Hırdavatçılar ile mobilya aksesuarcıları güç birliğine gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:14:10. #1.14#

title