Son dakika haberi | Hırdavat sektörü ihracat yaptığı ülke sayısını 200'e çıkardı

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektör olarak 2019 yılında 194 ülkeye olan ihracatlarını bu yıl 200 ülkeye çıkardıklarını belirterek, "Hırdavat ürünlerini dünyanın neredeyse her tarafına satabiliyoruz. Rekabetçi bir durumdayız. 200 ülkeye 4,35 milyon tonluk bir lojistik ile bu ürünleri ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, HISİAD, hırdavat sektörünün tüm paydaşlarını buluşturduğu yılın son toplantısını gerçekleştirdi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl ve bu yılın kendilerine çok değişik senaryolar hazırladığını belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılının 6 ayında dünyayı izledik ve gözledik ancak hiçbir zaman üretimden ve ihracattan vazgeçmedik. Bazı ülkelerin petrolü, doğal gazı vardır ve ihracatlarını oradan, zenginliklerini oralardan sağlarlar. Bizim belki petrolümüz yok ancak iş insanlarımız, ihracatçılarımız var. Bu süreçte bize inanılmaz bir başarı hikayesi yazdılar. Bu anlattıklarımız kolay olmadı. Ay sonunda işsizlik göstergeleri, enflasyon sorunu, emtiaların artması ve bütün bu kaosun içerisinde ay sonunda açıkladığımız rakamlar hep iyi oldu. Ülkenin en önemli güçlerinden, en önemli kavramlarından birinin ihracatçılar olduğunu bu dönem görmüş olduk."

Gülle, Çin'in "dünyanın atölyesi" haline geldiğini vurgulayarak, "Dünya, Çin'i kendine ucuz bir kaynak merkezi haline getirdi. Bizi de ona göre yarıştırdı. Elektrik belli, ham madde belli, işçilik belli, nasıl bu kadar ucuz verebilir diye düşünüp durduk. Dünyaya ve çevreye vermiş olduğu tüm zararları görmezden gelerek kendini dünyanın atölyesi haline getirdi. Ancak bir gün bu atölyeden ürün gelmez oldu. Koca koca ülkeler bir maske için bile yarışır oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Sadece rakamsal olarak değil, miktar olarak da ihracatımız artmış durumda"

HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu da hırdavat sektörünün Türkiye ve dünya endüstrisi için önemine işaret ederek, "Tüm endüstrinin, sanayinin montajında, bakımında, onarımında, kaplamasında, izolasyonunda biz varız. Bir ürünü bütünleştiren, işlevselliğini sağlayan hırdavattır. Neredeyse her sektörde varız. İnşaat, elektrik elektronik, makine, otomotiv, beyaz eşya, havacılık, mobilya gibi başlıkları topladık. Ancak daha birçok yazmadığımız sektör ve başlıkta ürünlerimiz kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

HISİAD'ın 100'ün üzerindeki üyesi ve sektördeki yüzde 80'in üzerindeki temsiliyle sektör adına çok önemli bir dernek ve sivil toplum kuruluşu haline geldiğini vurgulayan Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"2019 yılında 194 ülkeye olan ihracatımızı bu yıl 200 ülkeye çıkarttık. Hırdavat ürünlerini dünyanın neredeyse her tarafına satabiliyoruz. Rekabetçi bir durumdayız. 200 ülkeye 4,35 milyon tonluk bir lojistik ile bu ürünleri ulaştırıyoruz. 2020 yılı ihracat rakamımız 8,3 milyar dolar. 2021 yılına baktığımızda, şu an elimizde 11 ayın rakamı mevcut. 11 ayda 9 milyar 938 milyon Dolar, yani yaklaşık 10 milyar dolar ihracat yaptık. Emtia fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı ihracat artışı söz konusu deniliyor ancak bizim sadece rakamsal olarak değil, miktar olarak da ihracatımız artmış durumda."

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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