Son dakika haberi | Hintli vekil ve eski BM diplomatı Tharoor, eşinin ölümüyle ilgili soruşturmada aklandı
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Son dakika haberi | Hintli vekil ve eski BM diplomatı Tharoor, eşinin ölümüyle ilgili soruşturmada aklandı

Son dakika haberi | Hintli vekil ve eski BM diplomatı Tharoor, eşinin ölümüyle ilgili soruşturmada aklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Hintli vekil ve eski Birleşmiş Milletler (BM) diplomatı Shashi Tharoor, eşi Sunanda Pushkar'ın ölümüyle ilgili soruşturmada delil yetersizliğinden beraat etti.

Hintli vekil ve eski Birleşmiş Milletler (BM) diplomatı Shashi Tharoor, eşi Sunanda Pushkar'ın ölümüyle ilgili soruşturmada delil yetersizliğinden beraat etti.

Hindistan'da mahkeme, Hintli vekil ve eski Birleşmiş Milletler (BM) diplomatı Shashi Tharoor'ın, eşi Sunanda Pushkar'ın ölümündeki sorumluluğuna yönelik soruşturmada beraat kararı verdi. Tharoor, mahkeme kararıyla delil yetersizliğinden beraat ederken, eşi Pushkar'ın ölümüyle ilgili tüm suçlamalardan aklandı. Tharoor yaptığı açıklamada, mahkemeye kararı için teşekkür ederek, "7.5 yıl oldu ve bu bir işkenceydi. Çok minnettarım" dedi.

Ne olmuştu?

Tharoor'ın 2010 yılında evlendiği iş kadını Pushkar, 17 Ocak 2014'te başkent Yeni Delhi'deki 5 yıldızlı bir otelin süitinde ölü bulunmuştu. Delhi polisi, Pushkar'ın ölümünü başlangıçta intihar olarak değerlendirmiş ancak daha sonra "intiharda birilerinin sorumluluğu olabileceğini" açıklamıştı. Tharoor hakkında 2018 yılında eşinin intiharında sorumluluğu olabileceği ve eşine zulmettiği şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı. Tharoor, söz konusu suçlamaları reddetmişti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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