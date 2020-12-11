Son dakika haberi: Hint keneviri yetiştiren 4 kişiye gözaltı

İZMİR'in Menemen ilçesinde, jandarma ekiplerince Hint keneviri yetiştirenlere düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ve Menemen Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Hint keneviri yetiştirenlere yönelik operasyon düzenledi. Menemen Villakent bölgesindeki uyuşturucu yetiştirilen 2 adrese düzenlenen operasyonlarda; 150 santimetre boyunda 48 kök Hint keneviri, 1.5 kilo kubar esrar maddesi ve çok sayıda üretim sırasında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI