Son dakika haberi: Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Son dakika haberi: Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

05.11.2020 08:31 | Son Güncelleme: 05.11.2020 08:34
Son dakika haberi: Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısı artarken, Çin'de kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısı artarken, Çin'de kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 704 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 124 bin 315 'e yükseldi.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan ülkede son 24 saatte 50 bin 209 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 364 bin 86'ya çıktı, 7 milyon 711 bin 809 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 20'si yurt dışı kaynaklı 28 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 8 vaka, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde saptandı. Bölgede son günlerde saptanan vaka sayısı 72'ye çıktı.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 115'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 81 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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