Son dakika haberi! Hindistan son 24 saatte 9 bin 45 yeni vaka açıkladı Gelen son dakika haberine göre Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 45 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası ve 44 ölüm gerçekleşti.

Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 45 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası ve 44 ölüm gerçekleşti. Dünya genelinde vaka sayısı olarak ikinci sırada bulunan Hindistan'da yeni verilerin eklenmesiyle koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 568 bin 770 olurken, virüs kaynaklı ölümler ise 76 bin 348 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA