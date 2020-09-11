Son dakika haberi! Hindistan son 24 saatte 9 bin 45 yeni vaka açıkladı
Gelen son dakika haberine göre Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 45 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası ve 44 ölüm gerçekleşti.
11.09.2020 14:52 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:57
Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 45 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası ve 44 ölüm gerçekleşti.
Dünya genelinde vaka sayısı olarak ikinci sırada bulunan Hindistan'da yeni verilerin eklenmesiyle koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 568 bin 770 olurken, virüs kaynaklı ölümler ise 76 bin 348 olarak açıklandı.
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Kaynak: DHA