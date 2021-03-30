Son dakika haberi | Hindistan'ın Manipur eyaletinde "Myanmarlı mültecilerin geri çevrilmesi" kararında değişikliğe gidildi
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Son dakika haberi | Hindistan'ın Manipur eyaletinde "Myanmarlı mültecilerin geri çevrilmesi" kararında değişikliğe gidildi

Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Hindistan'ın Manipur eyaletinde 'Myanmarlı mültecilerin geri çevrilmesi' kararında değişikliğe gidildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hindistan'ın Myanmar sınırındaki Manipur eyaletinde Myanmar'dan kaçarak gelen mültecilerin "nazikçe geri çevrilmesi" yönünde daha önce verilen kararda, "yanlış anlaşıldığı" gerekçesiyle değişikliğe gidildi.

Hindistan'ın Myanmar sınırındaki Manipur eyaletinde Myanmar'dan kaçarak gelen mültecilerin "nazikçe geri çevrilmesi" yönünde daha önce verilen kararda, "yanlış anlaşıldığı" gerekçesiyle değişikliğe gidildi.

BBC'nin haberine göre, Manipur eyaletinin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 26 Mart'ta Myanmar'dan kaçarak Hindistan'a sığınan mültecilere kamp kurulmaması, insani yardım ve çadır sağlanmaması, sadece ciddi yaralılara yardım edilmesi yönündeki kararın yanlış yorumlandığı ve yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için değiştirildiği belirtildi.

Bakanlıktan bugün yayımlanan karara göre, eyalet hükümeti Myanmar'dan gelen tüm yaralı mültecileri tedavi etmek dahil, insani yardımların sağlanması konusunda adım atacak ve her türlü yardımın yapılmasına devam edilecek.

Myanmar'da 1 Şubat'ta darbe yaşanmasının ardından 700 kişinin Hindistan'a iltica ettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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