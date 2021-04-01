Son dakika haberi | Hindistan'ın BM Daimi Temsilcisi Tirumurti, Myanmar'daki şiddet olaylarını kınadıklarını belirtti
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Son dakika haberi | Hindistan'ın BM Daimi Temsilcisi Tirumurti, Myanmar'daki şiddet olaylarını kınadıklarını belirtti

Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Hindistan'ın BM Daimi Temsilcisi Tirumurti, Myanmar'daki şiddet olaylarını kınadıklarını belirtti

Son dakika gelişmesine göre Hindistan'ın BM Daimi Temsilcisi T. S. Tirumurti, Myanmar'daki askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin sivillere yönelik silahlı müdahalesini kınadıklarını bildirdi.

Hindistan'ın BM Daimi Temsilcisi T. S. Tirumurti, Myanmar'daki askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin sivillere yönelik silahlı müdahalesini kınadıklarını bildirdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, Myanmar'daki duruma ilişkin basına kapalı görüşmeler yapıldı.

Hindistan'ın BM Daimi Temsilcisi Tirumurti de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, basına kapalı görüşmelerde Myanmar'daki şiddeti kınadığını ve yaşanan can kayıplarıyla ilgili üzüntülerini bildirdiğini belirtti.

Görüşmelerde, gözaltındaki liderlerin serbest bırakılmasını istediğini ifade eden Tirumurti, Myanmar'daki durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Tirumurti, Arakan eyaletindeki kalkınma programına gereken desteğin sağlanmasının önemini de vurguladı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 536 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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