Son dakika haberi... Hindistan'ın bağışladığı Kovid-19 aşılarıyla Myanmar ve Nepal'de ilk aşılama çalışmaları başladı
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Son dakika haberi... Hindistan'ın bağışladığı Kovid-19 aşılarıyla Myanmar ve Nepal'de ilk aşılama çalışmaları başladı

27.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:26
Son dakika haberi... Hindistan'ın bağışladığı Kovid-19 aşılarıyla Myanmar ve Nepal'de ilk aşılama çalışmaları başladı

Son dakika gelişmesine göre Hindistan'ın üretim lisansına sahip olduğu, Oxford Üniversitesi'nin İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından Myanmar'a 1,5 milyon, Nepal'e 1 milyon doz bağışlamasıyla iki ülkede ilk aşılama çalışmaları başladı.

Hindistan'ın üretim lisansına sahip olduğu, Oxford Üniversitesi'nin İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından Myanmar'a 1,5 milyon, Nepal'e 1 milyon doz bağışlamasıyla iki ülkede ilk aşılama çalışmaları başladı.

Hindistan'dan aşıların getirilmesinden 5 gün sonra Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'da Ayeyardwady Kovid-19 Tedavi Merkezi'nde yaklaşık 100 sağlık çalışanı aşılandı.

Hindistan, Myanmar'a 1,5 milyon doz AstraZeneca-Oxford aşısı bağışlamıştı.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı 75 yaşındaki Aung San Suu Çii'nin yarın aşı olması bekleniyor.

Suu Çi, aşı çalışmalarının çok dikkatli yürütülmesi gerektiğini belirterek aşı olan vatandaşlara sertifika verileceğini söyledi.

Myanmar'da 138 bin 368 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 3 bin 82 kişi hayatını kaybetti.

-Nepal

Hindistan'ın komşusu Nepal'de başkent Katmandu'da Tribhuvan Üniversitesi Eğitim Hastanesi'nde ilk doz aşılar 300 sağlık çalışanına yapıldı.

30 milyon nüfusa sahip Nepal'de, aşı kampanyasıyla 3 ayda halkın yüzde 72'sinin aşılanması planlanıyor.

Yeni Delhi yönetimi, Hindistan Serum Enstitüsü'nde üretilen AstraZeneca-Oxford aşısından Nepal'e 1 milyon doz bağışlamıştı.

Nepal'de 270 bin 375 Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle 2 bin 20 kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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