Son dakika haberi... Hindistan'ın bağışladığı Kovid-19 aşılarıyla Myanmar ve Nepal'de ilk aşılama çalışmaları başladı

Son dakika gelişmesine göre Hindistan'ın üretim lisansına sahip olduğu, Oxford Üniversitesi'nin İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından Myanmar'a 1,5 milyon, Nepal'e 1 milyon doz bağışlamasıyla iki ülkede ilk aşılama çalışmaları başladı.