Son dakika haberi: Hindistan-Hong Kong seferini yapan uçakta 53 yolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haberi: Hindistan-Hong Kong seferini yapan uçakta 53 yolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberi: Hindistan-Hong Kong seferini yapan uçakta 53 yolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne giden uçakta yolculuk eden 53 yolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne giden uçakta yolculuk eden 53 yolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Channel News Asia'daki habere göre Hong Konglu yetkililer, Hindistan hava yolu şirketi Vistara'nın 4 Nisan'da gerçekleştirilen Yeni Delhi-Hong Kong seferini yapan uçaktaki en az 53 yolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yetkililer, 188 yolcu kapasitesine sahip uçakta kaç kişinin seyahat ettiğini açıklamazken Kovid-19 test sonuçlarının Hong Kong'da uygulanması zorunlu olan üç haftalık karantina süresinde ortaya çıktığını belirtti.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu epidemiyologlarından Eric Feigl-Ding, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sadece 8 vakanın, otel karantinası başlamadan önce, diğer vakaların ise karantina sırasında tespit edildiğini ifade etti.

Eğer otel karantinası olmasaydı bütün bu vakaların Hong Kong'a yayılabileceğini ifade eden Feigl-Ding, sınır karantinasının önemine dikkati çekti.

Hong Kong'da, ocak ayında dördüncü dalga kontrol altına alındığından bu yana uçakta tespit edilen toplam vaka sayısından daha az günlük vaka kaydediliyor.

Hong Kong'daki yetkililer, koronavirüsün "N501Y" varyantının ilk kez tespit edilmesi üzerine, pazar günü Hindistan, Pakistan ve Filipinler'i "aşırı yüksek riskli" ülkeler olarak kategorize etmiş ve bu ülkelerin 20 Nisan-3 Mayıs arasındaki tüm uçuşlarının yasaklandığını duyurmuştu.

Koronavirüs salgınının ilk vurduğu yerlerden biri olan Hong Kong, yoğun nüfusuna rağmen giriş çıkışlardaki sıkı tedbirler, sosyal mesafe kuralının uygulanması ve yaygın maske kullanımı sayesinde salgını kontrol altına alabilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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