Son dakika haberi... Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Çinli mevkidaşı Vang ile sınır bölgelerinde yaşanan gerginliği ele aldı

Son dakika haberi... Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bir araya gelen Hindistan Dışişleri Bakanı S. Jaishankar, iki ülke arasında ihtilaflı sınır bölgelerinde yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bir araya gelen Hindistan Dışişleri Bakanı S. Jaishankar, iki ülke arasında ihtilaflı sınır bölgelerinde yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'da gerçekleştirilen ikili görüşmede, sınır bölgelerinde yaşanan gerginlikler ele alındı.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Yeni Delhi yönetimi Çin'in sınır hattı boyunca askeri varlığının iki ülke arasındaki bağlara zarar verdiğini dile getirdi.

Öte yandan toplantıya ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Jaishankar, Pekin'in statükoyu değiştirmeye yönelik hamlelerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Jaishankar, "Sınır bölgelerinde barış ve huzurun tam olarak restorasyonu ikili ilişkilerin geliştirilmesi için gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hint ve Çin birliklerinin geçen yılki çatışması gerilimi artırmıştı

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

İki ülke arasındaki gerilim, bu çatışmanın ardından daha da artmış ve iki nükleer gücün birliklerinin sınırda teyakkuz haline geçmesiyle, Hindistan Ladakh'a karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise Doğu Ladakh'a obüs ve tank konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarında, "savaş" söylemleri ile daha da yükselmişti.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında ocak ayında yapılan dokuzuncu tur görüşmelerde, askerlerin sınırdan çekilmesine ve Ladakh bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için etkili çabaların sürdürülmesine karar verilmişti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere