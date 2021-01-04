Son dakika haberi... Hindistan'daki cenaze töreninde beton gölgeliğin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 23'e yükseldi
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Son dakika haberi... Hindistan'daki cenaze töreninde beton gölgeliğin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

04.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:09
Son dakika haberi... Hindistan'daki cenaze töreninde beton gölgeliğin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

Son dakika haberleri... YENİ Hindistan'da Uttar Pradeş eyaletinin Gaziabad kentinde dün bir krematoryumdaki cenaze törenine katılanların yağmur nedeniyle sığındığı beton gölgeliğin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı.

YENİ Hindistan'da Uttar Pradeş eyaletinin Gaziabad kentinde dün bir krematoryumdaki cenaze törenine katılanların yağmur nedeniyle sığındığı beton gölgeliğin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı.

Yerel yetkililerden Anita C Meshram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziabad'ın Muradnagar bölgesinde yapılan kurtarma çalışmalarında 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı söyledi.

Meshram, böylelikle, kaza anında beton gölgeliğin altına sığınan 38 kişinin enkaz altında kaldığını ve bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiğini ifade etti.

Hastanelere kaldırılan 15 yaralının tedavisinin sürdüğünü belirten Meshram, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve soruşturma sonuçlarının eyalet hükümetine gönderileceğini dile getirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Hint basınında dün yer alan haberlerde, Gaziabad'da bir krematoryumdaki cenaze törenine katılanların yağmurdan korunmak için sığındığı beton gölgeliğin çökmesi sonucu en az 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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