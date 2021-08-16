Son dakika haberi | Hindistan'da Yüksek Mahkeme binasına girmelerine izin verilmeyen 2 kişi kendini ateşe verdi
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Son dakika haberi | Hindistan'da Yüksek Mahkeme binasına girmelerine izin verilmeyen 2 kişi kendini ateşe verdi

Son dakika haberi | Hindistan'da Yüksek Mahkeme binasına girmelerine izin verilmeyen 2 kişi kendini ateşe verdi
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Yüksek Mahkeme binasına girmelerine izin verilmeyince kendini ateşe veren 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Yüksek Mahkeme binasına girmelerine izin verilmeyince kendini ateşe veren 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ülke basınındaki habere göre, Yüksek Mahkeme binasına girmek için kimlikleri istenen biri kadın 2 kişinin güvenlik görevlileri tarafından binaya girişine izin verilmedi.

Daha sonra binanın önünde kendilerini ateşe veren bu kişiler, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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