Son dakika haberi: Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin 77 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin 77 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin 77 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 77 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 77 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 311 bin 170 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 684 bin 77'ye, toplam can kaybı sayısı 270 bin 284'ye yükseldi.

Ülkede 3 milyon 618 bin 458 hastanın tedavisi sürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında 2. dalganın etkisindeki ülkede durumun stabil hale geldiği kaydedildi.

Hindistan'da vaka sayıları son 3 gündür 400 bin bandında seyrediyor.

Öte yandan doktorlar, Kovid-19'u atlatanlarda halk arasında "siyah mantar" olarak adlandırılan ve bazı durumlarda ölümcül olabilen hastalığa yakalananların sayısında artış olduğuna dikkat çekti.

Bunun yanı sıra salgının büyük şehirlerden kırsal kesimlere doğru kaydığı belirtildi.

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde Ganj Nehri üzerinde bulunan ve Kovid-19 hastalarına ait olduğu düşünülen cesetler ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Aşılama kampanyası

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana yaklaşık 182 milyon 220 bin doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

AstraZeneca firmasıyla üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını yoğunlaştırdı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

Poonawalla, aşı üretiminde gerekli bazı ham maddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapmıştı.

ABD, aşı üretimini desteklemek için Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini kolaylaştıracağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

ABD Başkanı Biden, Netanyahu ve Abbas ile görüştü
ABD Başkanı Biden, Netanyahu ve Abbas ile görüştü
Filistin Yönetimi: ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki...
Filistin Yönetimi: ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Hadise Özcan Deniz Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Muslera Caner Erkin Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin 77 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 10:02:02. #1.13#

title