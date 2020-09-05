Son dakika haberi... Hindistan'da son 24 saatte 27 bin 414 yeni koronavirüs vakası Son dakika habere göre Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısıyla 3'üncü ülke olan Hindistan, son 24 saatte 27 bin 414 yeni koronavirüs vakası açıklandı.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısıyla 3'üncü ülke olan Hindistan, son 24 saatte 27 bin 414 yeni koronavirüs vakası açıklandı. Ülkede son 24 saatte ölenlerin sayısı 285 olurken, toplamda ölü sayısı 69 bin 920 oldu. 27 bin 414 yeni vakayla koronavirüs vaka sayısı ise 4 milyon 47 bin 653'e yükseldi.

Kaynak: DHA