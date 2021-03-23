Son dakika haberi... Hindistan'da minibüsle tuk tuk çarpıştı: 13 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Hindistan'da minibüsle tuk tuk çarpıştı: 13 ölü

23.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:30
Son dakika haberi... Hindistan'da minibüsle tuk tuk çarpıştı: 13 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hindistan'da bir minibüsün, üç tekerlekli tuk tuk ile çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da bir minibüsün, üç tekerlekli tuk tuk ile çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin Madhya Pradeş eyaletine bağlı Gwalior kentinde meydana gelen kazada, bir okulda aşçılık yapmak üzere tuk tukla yola çıkan 12 kadın yolcu ve tuk tukun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Madya Pradeş eyaletinin Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kazada ölenler için taziye dileklerinde bulunarak bu kişilerin her birinin ailesine 400 bin rupi (yaklaşık 5 bin 550 dolar) yardımda bulunulacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Hindistan'da minibüsle tuk tuk çarpıştı: 13 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 12:31:34. #1.15#
title