Son dakika haberi... Hindistan'da Meghalaya eyaleti İçişleri Bakanı, şiddet olayları nedeniyle istifasını sundu
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Son dakika haberi... Hindistan'da Meghalaya eyaleti İçişleri Bakanı, şiddet olayları nedeniyle istifasını sundu

Son dakika haberi... Hindistan'da Meghalaya eyaleti İçişleri Bakanı, şiddet olayları nedeniyle istifasını sundu
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Hindistan'ın Meghalaya eyaleti İçişleri Bakanı Lahkmen Rymbui, ülkedeki ayrılıkçı bir grubun kurucularından Chesterfield Thangkhiew'in polis baskınında öldürülmesinin ardından başlayan şiddet olayları nedeniyle istifa etti.

Hindistan'ın Meghalaya eyaleti İçişleri Bakanı Lahkmen Rymbui, ülkedeki ayrılıkçı bir grubun kurucularından Chesterfield Thangkhiew'in polis baskınında öldürülmesinin ardından başlayan şiddet olayları nedeniyle istifa etti.

BBC'nin haberine göre, ayrılıkçı Hynniewtrep Ulusal Kurtuluş Konseyi'nin (HNLC) kurucuları arasında yer alan ancak 2018'de teslim olan Thangkhiew, eyaletin başkenti Şillong'da önceki gün düzenlenen polis baskınında öldürüldü.

Emniyet yetkilileri, Thangkhiew'ın evine düzenlenen baskında "misilleme ateşinde" hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Diğer yandan, ailesi ise polisin sahte bir karşılaşma organize ettiğini belirterek Thangkhiew'ın acımasızca öldürüldüğünü savundu.

54 yaşındaki Thangkhiew'ın öldürülmesinin ardından Meghalaya genelinde şiddet olayları meydana geldi.

Şillong'da protestocular, Meghalaya Başbakanı Conrad Sangma'nın konutuna molotofkokteyli fırlattı.

Sangma, resmi konutunda ikamet ettiği için olayda yaralanan olmadı.

Eyalet yetkilileri, Şillong'da hukuk ve düzenin ciddi biçimde ihlal edildiğini belirterek iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Meghalaya İçişleri Bakanı Rymbui istifa etti

Eyaletteki şiddet olaylarının ardından Meghalaya İçişleri Bakanı Lahkmen Rymbui, istifa kararı aldı.

Meghalaya Başbakanı Conrad Sangma'ya istifa mektubu sunan Rymbui, Thangkhiew'ın ölümüne ilişkin soruşturulma açılması talebinde bulundu.

Rymbui, "Gerçeği ortaya çıkarmak için" istifa ettiğini belirtti.

Thangkhiew, Meghalaya'da faaliyet gösteren ayrılıkçı gruplardan Hynniewtrep Ulusal Kurtuluş Konseyi'nin (HNLC) kurucu genel sekreterliğini yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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