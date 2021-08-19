Son dakika haberi | Hindistan'da Kovid-19 salgınına karşı aşılama hız kazandı
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Son dakika haberi | Hindistan'da Kovid-19 salgınına karşı aşılama hız kazandı

Son dakika haberi | Hindistan'da Kovid-19 salgınına karşı aşılama hız kazandı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasından korunmak için aşılama kampanyası hızlandırıldı.

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasından korunmak için aşılama kampanyası hızlandırıldı.

BBC'nin haberinde, hükümetin verdiği rakamlara göre, Hindistan'da son 24 saatte 8 milyon 810 bin doz Kovid-19 aşısı yapılarak ocak ayında başlayan aşılama kampanyasında günlük en yüksek sayıya ulaşıldığı bildirildi.

Günlük sayıdaki artışa rağmen, aşılanmaya müsait nüfusun sadece yüzde 13'ünün aşılanabildiği ve toplumun büyük bir kısmının virüse karşı savunmasız durumda olduğu ifade edildi.

Hindistan, yaklaşık 32 milyon vakayla 35 milyondan fazla vakaya ulaşan ABD'nin ardından dünyada virüsten en çok etkilenen ikinci ülke oldu.

ABD ve Brezilya'nın ardından virüs nedeniyle 400 binden fazla can kaybı kaydedilen Hindistan dünyada en çok ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Hindistan hükümeti bu yıl sonuna kadar aşılanmaya uygun tüm vatandaşlarını aşılamayı planlıyor ancak aşı kıtlığı ve aşılanmaya karşı şüphe duyanların varlığı kampanyanın hedeflenen rakamlara ulaşmasını mümkün kılmıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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