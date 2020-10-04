Son dakika haberi: Hindistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 940 kişi öldü
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Son dakika haberi: Hindistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 940 kişi öldü

04.10.2020 09:13 | Son Güncelleme: 04.10.2020 09:13
Son dakika haberi: Hindistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 940 kişi öldü

Son dakika haberi: Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 940 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 940 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 940 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 101 bin 782'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 75 bin 829 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 549 bin 373'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 5 milyon 509 bin 966 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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