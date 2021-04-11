Son dakika haberi | Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 152 bin 879 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 13 milyon 358 bin 805 oldu.

Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

839 kişi yaşamını yitirdi

Son 24 saatte 839 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan'da ölenlerin sayısı 169 bin 275'e yükseldi.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 81 bin 443'e ulaştığı ülkede, 1 milyon 108 bin 57 kişinin tedavisi sürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Yeni vakaların yüzde 83'ü, 10 eyalette görüldü

Hindistan'da son bir günde tespit edilen vakaların yüzde 83'ü, Maharaştra, Çatisgarh, Uttar Pradeş, Delhi, Karnataka, Kerala, Madhya Pradeş, Tamil Nadu, Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde görüldü.

En çok vakanın görüldüğü Maharaştra'da hafta sonu boyunca birçok eyalette belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Hindistan'da yapılan aşı sayısı 100 milyon dozu aştı

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 101 milyon 595 bin 147 dozu aştığını duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın