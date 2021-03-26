Son dakika haberi... Hindistan'da eyalet meclisi seçimlerinin iktidardaki BJP için zorlu bir sınav olması bekleniyor

Son dakika gündem haberi... Hindistan'da Müslüman nüfusun yoğun şekilde bulunduğu Assam, Kerala ve Batı Bengal'de eyalet meclisi seçimleri Başbakan Narendra Modi'nin partisi Bharatiya Janata (BJP) için sınav niteliği taşıyor.

Hindistan'da Müslüman nüfusun yoğun şekilde bulunduğu Assam, Kerala ve Batı Bengal'de eyalet meclisi seçimleri Başbakan Narendra Modi'nin partisi Bharatiya Janata (BJP) için sınav niteliği taşıyor.

Eyalet meclisi seçimleri, Puducherry Birlik Toprağı'nda, Tamil Nadu ve Kerala'da 6 Nisan'da, Assam ve Batı Bengal'de ise yarın başlayacak. Dört eyalet ve bir Birlik Toprağı'nda yaklaşık 1 ay sürecek seçimlerin sonucu 2 Mayıs'ta açıklanacak.

BJP, Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Assam, Batı Bengal ve Kerala eyaletlerinde seçimleri kazanmak için zorlu mücadele yürütecek. Müslümanlar, seçimlerin yapılacağı 3 eyalette nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.

BJP'nin oylarını, Modi'nin iktidara geldiği 2014'ten itibaren ülkenin orta ve kuzey kesimindeki eyaletlerde artırdığı biliniyor. Bu seçimlerin de BJP'nin oylarını ülkenin güney ve kuzeydoğu kesiminde artırması için önemli olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, ülke geneline yayılan ve aylarca süren çiftçi protestoları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yaşanan ekonomik kriz, iktidar partisinin seçimleri kazanmasının önünde başlıca engeller arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, BJP'nin Kerala ve Tamil Nadu'da daha önceki seçim sonuçlarından hareketle, şansının düşük olduğunu ifade ediyorken, iktidar partisinin, Bangladeşli Müslümanları sınır dışı etme vaadinde bulunduğu Hindu nüfusun oylarıyla Batı Bengal ve Assam'da gücünü artırabileceği belirtiliyor.

Siyasi analist Subir Bhowmik, Modi hükümetinin ülkede yaygınlaştırdığı Hindu-Müslüman kutuplaşmasının seçimleri kazanmasında etkili olacağını kaydederek "(BJP'nin) Başarısı, Hindu oylarını büyük ölçüde kutuplaştırmasına ve Hindu oylarının yüzde 70'ini alıp alamamasına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Gauhati Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Akhil Ranjan Dutta, 2016'da, Assam'da, Assam Pradesh Kongre Komitesinin (APCC) 15 yıllık iktidarına son vererek seçimi kazanan BJP'nin, bu eyalette de seçimi kazanmasının kolay olmayacağını ifade etti.

Dutta, Müslümanları temsil eden eyaletin önemli siyasi partilerinden olan Tüm Hindistan Birleşik Demokratik Cephesi (AIUDF) ile ittifak yapan APCC'ye karşı BJP'nin zorlu mücadele vereceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere