Son dakika haberi... Hindistan'da düğün dönüşünde yaşanan trafik kazasında 11 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi... Hindistan'da düğün dönüşünde yaşanan trafik kazasında 11 kişi öldü

AA, Mehmet Alaca - Güncel
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Son dakika haberi... Hindistan'da düğün dönüşünde yaşanan trafik kazasında 11 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarkand eyaletinde bir düğün töreninden dönüş esnasında yaşanan kazada, 11 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarkand eyaletinde bir düğün töreninden dönüş esnasında yaşanan kazada, 11 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis yetkilileri, düğünden dönen kişilerin seyahat ettikleri aracın Sukhidhang Reetha Sahib yolu yakınında vadiye yuvarlandığını belirtti.

Yetkililer, kazada 11 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Düğün, India, Güncel, Haberler

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