Son dakika haberi... Hindistan'da düğün dönüşünde yaşanan trafik kazasında 11 kişi öldü
AA, Mehmet Alaca - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bir son dakika haberine göre Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarkand eyaletinde bir düğün töreninden dönüş esnasında yaşanan kazada, 11 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarkand eyaletinde bir düğün töreninden dönüş esnasında yaşanan kazada, 11 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Hindustan Times'ın haberine göre, polis yetkilileri, düğünden dönen kişilerin seyahat ettikleri aracın Sukhidhang Reetha Sahib yolu yakınında vadiye yuvarlandığını belirtti.
Yetkililer, kazada 11 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.
AA / Mehmet Alaca - Güncel