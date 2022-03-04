Son dakika haberi... Hindistan'da bir evde meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, yasa dışı hava fişek üretildiği belirtilen evde meydana gelen patlamada, 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Bhagalpur kentinde bir evde dün gece şiddetli patlama meydana geldi.

Kilometrelerce uzaktan duyulan patlamada ev tamamen enkaz haline gelirken, yakınındaki 3 binanın da duvarları yıkıldı.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin evin enkazından 10 kişinin tanınmayacak haldeki cesedini çıkardığını, yaralanan 9 kişinin de tedavi için hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Bhagalpur Bölgesi Yönetim Yetkilisi Subrat Kumar Sen, aynı evde 2008'de benzer bir patlama olduğunu, yasa dışı havai fişek üretimi yapan ev sahibinin eşi dahil 3 kişinin öldüğünü aktardı.

Sen, dün geceki patlamayla evde yasa dışı havai fişek üretiminin sürdürüldüğünün anlaşıldığını ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.