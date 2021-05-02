Son dakika haberi... Hindistan'da Başbakan Modi'nin partisi, eyalet meclisi seçimlerinde başarılı olamadı

Bir son dakika haberine göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisi Bharatiya Janata (BJP), yaklaşık 1 aydır süren eyalet meclisi seçimlerinde sadece bir eyaleti kazanabildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisi Bharatiya Janata (BJP), yaklaşık 1 aydır süren eyalet meclisi seçimlerinde sadece bir eyaleti kazanabildi.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu Batı Bengal eyaletinde Başbakan Narendra Modi'nin partisi (BJP) yenilgiye uğradı.

Eyalette üçüncü kez Mamata Banerjee liderliğindeki Trinamool Kongre Partisi (TMC) kazandı.

Tamil Nadu eyaletinde ise Dravida İlerleme Federasyonu Partisi (DMK) kazanırken, BJP ile ittifak yapan Tüm Hindistan Anna Dravida Munnetra Kazhagam'ı (AIADMK) ise seçimden ikinci parti olarak çıktı.

BJP Kerela eyalet meclisinde hiç sandalye kazanamazken, Sol Demokratik Cephe (LDF) iktidardaki yerini korudu.

Puducherry Birlik Toprağı'nda Tüm Hindistan NR Kongresi (AINRC) mecliste çoğunluğu elde etti.

BJP, Puducherry Birlik Toprağı'nda, Tamil Nadu, Kerala ve Batı Bengal'de kayda değer bir başarı elde edemezken, sadece Assam eyaletinde başarılı olabildi.

Salgının etkisi altındaki Hindistan'da Başbakan Modi, virüsün yayılmasının önüne geçmek yerine seçim çalışmalarına odaklandığı için eleştirilmişti.

Sağlık uzmanları, ülke genelinde vaka ve ölü sayılarında son günlerde görülen artışta, yürütülen seçim kampanyalarının ve mitinglerin önemli bir etkisi olduğunu dile getirmişti.

Seçimlerin yapıldığı eyaletlerde çiftçiler, BJP'ye karşı kampanya yürüttü.

Modi hükümeti, ülkede çiftçilerin tepkisini çeken ve aylarca protestolara neden olan yeni tarım yasasını çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere