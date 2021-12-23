Son dakika haberi! Hindistan'da adliye binasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Hindistan'da adliye binasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü

Son dakika haberi! Hindistan'da adliye binasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü
AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Hindistan'ın Pencap eyaletinde adliye binasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde adliye binasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki habere göre, Ludhiana kentindeki adliye binasının ikinci katında patlama oldu.

Yetkililer, patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden yetkililer, binaya üzerindeki patlayıcılarla giren birisinin olduğundan şüphelendiklerini dile getirdi.

Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diplomatik kaynaklar: Türkiye ile Katar, Kabil Uluslararası Havaalanı'nın ortak işletilmesi konusunda anlaştı

Diplomatik kaynaklar: Türkiye ile Katar, Kabil Uluslararası Havaalanı'nın ortak işletilmesi konusunda anlaştı

 Kabil'de Pasaport Genel Müdürlüğü önünde patlama oldu

Kabil'de Pasaport Genel Müdürlüğü önünde patlama oldu

 İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title