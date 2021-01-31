Son dakika haberi... Hindistan Başbakanı Modi, protestocu çiftçilerin ülkenin bayrağını "aşağılamasına" tepki gösterdi
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Son dakika haberi... Hindistan Başbakanı Modi, protestocu çiftçilerin ülkenin bayrağını "aşağılamasına" tepki gösterdi

31.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:42
Son dakika haberi... Hindistan Başbakanı Modi, protestocu çiftçilerin ülkenin bayrağını

Son dakika haberi: Hindistan Başbakanı Narendra Modi, protestocu çiftçilerin, Cumhuriyet Bayramı gösterilerinde tarihi Kızıl Kale'den "Hint bayrağını kaldırıp, Sihizme ait bir bayrak yerleştirmesi" olayını "hakaret" olarak nitelendirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, protestocu çiftçilerin, Cumhuriyet Bayramı gösterilerinde tarihi Kızıl Kale'den "Hint bayrağını kaldırıp, Sihizme ait bir bayrak yerleştirmesi" olayını "hakaret" olarak nitelendirdi.

Sputnik News'ün haberine göre, Başbakan Modi, radyo programında yaptığı konuşmada, "26 Ocak'ta Yeni Delhi'de Hindistan bayrağına yapılan aşağılama tüm ülkeyi üzdü." ifadesini kullandı.

Modi, Cumhuriyet Bayramı'nda ulusal bayrağa yapılan aşağılamaya tanık olmanın şok edici olduğunu vurguladı.

Hükümet, açlık grevi başlatan protestocu çiftçilerin internetini kesti

BBC News'ün haberine göre, Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin kamp kurduğu bölgede, hükümet tarafından internet erişimi engellendi.

Hindistan yönetiminden yapılan açıklamada, bölgede internetin "kamu güvenliğini sağlamak" amacıyla kesildiği ve pazar gecesine kadar süreceği belirtildi.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan'da Eylül 2020'de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getiren 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçilerce protesto ediliyor.

Başbakan Modi hükümeti ise yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasındaki taleplerin uzlaştırılması için yapılan 11 tur müzakere sonuçsuz kalmıştı. Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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