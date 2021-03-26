Son dakika haberi | Hindistan Başbakanı Modi'nin, bağımsızlığının 50. yılında Bangladeş'i ziyaret etmesi tepki çekti
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Son dakika haberi | Hindistan Başbakanı Modi'nin, bağımsızlığının 50. yılında Bangladeş'i ziyaret etmesi tepki çekti

Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Hindistan Başbakanı Modi'nin, bağımsızlığının 50. yılında Bangladeş'i ziyaret etmesi tepki çekti

Gelen son dakika haberlerine göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, bağımsızlığının 50'nci yıl dönümünü kutlayan Bangladeş'i ziyaret etmesi, halkın tepkisine neden oldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, bağımsızlığının 50'nci yıl dönümünü kutlayan Bangladeş'i ziyaret etmesi, halkın tepkisine neden oldu.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Başkent Dakka'ya iki günlük resmi ziyaret kapsamında gelen Modi'yi Hazret Şah Celal Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Bangladeş'in bağımsızlığının 50'nci yıl dönümü kutlaması ile ülkenin kurucu lideri ve Başbakan Şeyh Hasina'nın babası Şeyh Muciburrahman'ın doğumunun 100'üncü yılı anısına düzenlenen programa katılacak Modi'nin, iki Hindu tapınağını da ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu arada Modi ziyaretine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin hayati olduğunu belirterek "Hasina'nın dinamik liderliğinde Bangladeş'in kalkınmaya yönelik çabalarını destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Modi'nin ziyareti protesto edildi

Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Başbakanlığını yürüttüğü 2002'de Müslümanlar ile Hindular arasındaki çatışmaları teşvik ettiği iddiaları nedeniyle Bangladeş'te Müslümanların tepkisini çeken Modi'nin ziyareti gösterilere neden oldu.

Son haftalarda Modi'nin ülkeyi ziyaretine karşı düzenlenen gösteriler dün de devam etti. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gösteriye polis plastik mermiyle müdahale etti. Gösteride 40 kişi yaralandı, 33 kişi gözaltına alındı.

Hindistan Başbakanı'nın "Gujarat Kasabı" olarak nitelendiği gösteride, Modi'den ülkesine dönmesi istendi.

Başbakan Hasina'ya da iki ülke arasındaki sorunlar çözülmeden Hint mevkidaşını davet ettiği için tepki gösterildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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