Son dakika haberi | Hindistan Başbakanı Modi, iklim değişikliği ile mücadelede yaşam tarzındaki değişimin önemini vurguladı
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Son dakika haberi | Hindistan Başbakanı Modi, iklim değişikliği ile mücadelede yaşam tarzındaki değişimin önemini vurguladı

Son dakika haberi | Hindistan Başbakanı Modi, iklim değişikliği ile mücadelede yaşam tarzındaki değişimin önemini vurguladı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi, küresel iklim değişikliği ile mücadelede insanların yaşam tarzındaki değişimin önemine dikkat çekti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, küresel iklim değişikliği ile mücadelede insanların yaşam tarzındaki değişimin önemine dikkat çekti.

ABD'nin ev sahipliğinde 40 ülke liderinin katıldığı çevrimiçi İklim Zirvesi'nde konuşan Modi, Hindistan'ın fert başına düşen karbon ayak izinin dünya ortalamasından yüzde 60 daha az olduğunu belirterek, bunun sebebinin Hint yaşam biçiminin hala çevreyle uyumlu geleneksel pratiklere dayanması olduğunu vurguladı.

İnsanlığın şu anda küresel bir salgınla mücadele ettiğini ve bu zirvenin, iklim değişikliğinin devam eden bir tehlike olduğuna dair zamanlı bir uyarı olduğunun altını çizen Modi, "Sürdürülebilir yaşam tarzı ve basit köklere dönüşe rehberlik edilecek bir felsefe, Kovid-19 sonrası dönemde ekonomik stratejimizin temelini oluşturmalı." dedi.

İklim değişikliğinin halihazırda dünya genelinde milyonlarca insanın yaşamını ve geçimini etkileyen sonuçlara yol açtığına ve somut adımlar gerektiğine vurgu yapan Modi, "Biz Hindistan olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında iddialı bir hedefimiz var: 2030 yılına gelindiğinde 450 gigavat, taahhüdümüz bu. Kalkınma alanındaki zorluklarımıza rağmen temiz enerji, enerji etkinliği, ormanlar alanlarını artırma ve biyo-çeşitlilik alanlarında cesur adımlar atıyoruz. Bu yüzdendir ki dünya ülkeleri arasında küresel ortalama sıcaklık artışını 2 dereceden düşük tutma taahhüdüne odaklanan ender ülkelerden biriyiz." şeklinde konuştu.

Hindistan'ın Uluslararası Güneş Enerji İttifakı ve Afetlere Direnci Arttırmak İçin Altyapı Koalisyonu gibi uluslararası inisiyatiflerde çıpa rolü oynadığını dile getiren Modi, "İklim bilincine sahip gelişmekte olan bir ülke olarak Hindistan, sürdürülebilir kalkınma konusundaki önerilere açıktır. Bu, yeşil yatırımlara ve temiz teknolojilere ihtiyaç duyan diğer gelişmekte olan ülkelere de fayda sağlayacaktır." ifadelerini kulandı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Hindistan-ABD İklim ve Temiz Enerji Gündemi 2030 Ortaklığını başlattıklarını hatırlatan Modi, "Birlikte yatırımları canlandırmayı, temiz enerjinin örneklerini sunmayı ve çevreyle uyumlu işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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