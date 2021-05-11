Son dakika haberi | Hindiçin ülkesi Laos'ta Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm görüldü
Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı bugüne kadar yaşamını yitiren olmayan ender ülkelerden Laos'ta virüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı bugüne kadar yaşamını yitiren olmayan ender ülkelerden Laos'ta virüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.
Radio Free Asia'nın haberine göre, Laos Sağlık ve Rehabilitasyon Bakanlığı, 53 yaşındaki Vietnam vatandaşı bir kadının 9 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hastalığını yetkililerden gizleyen kadının, belirtilerinin ağırlaşmasıyla 30 Nisan'da hastaneye kaldırıldığı, burada Kovid-19 enfeksiyonu taşıdığının anlaşıldığı kaydedildi.
Son 24 saatte 25 yeni vakanın tespit edildiği 7,3 milyon nüfuslu Hindiçin ülkesinde salgının başından bu yana 1327 vakaya rastlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin