Son dakika haberi | Hindiçin ülkesi Laos'ta Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm görüldü

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı bugüne kadar yaşamını yitiren olmayan ender ülkelerden Laos'ta virüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.