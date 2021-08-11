Son dakika haberi... Hilvan'da yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasında
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Son dakika haberi... Hilvan'da yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasında

Son dakika haberi... Hilvan'da yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde cep telefonuyla yağmuru görüntüleyen bir vatandaş, yıldırımın düşme anını saniye saniye kaydetti.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde cep telefonuyla yağmuru görüntüleyen bir vatandaş, yıldırımın düşme anını saniye saniye kaydetti.

Olay, Hilvan ilçesinde bağlı Karacurun Mahallesi 68 numaralı sokakta meydana geldi. Yağmur yağdığını gören vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydederken aniden yıldırım düştü. Korkulu anların yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Elektrik direğine düştüğü öğrenilen yıldırım, elektrik tellerini de kopardı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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