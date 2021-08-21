Heybeliada'da yangın sonrası tahliyeler başladı
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Heybeliada'da yangın sonrası tahliyeler başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Heybeliada'da yangın sonrası tahliyeler başladı Heybeliada Kuleli Köşk mevkiindeki dumanı gören adalılar yetkililere haber verdi.

- Heybeliada'da yangın sonrası tahliyeler başladı

İSTANBUL - Heybeliada Kuleli Köşk mevkiindeki dumanı gören adalılar yetkililere haber verdi. Ekipler, limandaki insanları tahliye ediyor.

Heybeliada'da orman yangını olduğu ihbarı üzerine derhal bölgeye intikal eden KEGM-3 botuyla bölgedeki vatandaşlar tahliyesi gerçekleştirildi. NENE HATUN gemisiyle birlikte KEGM-5 ve KEGM-6 botlarının bölgeye intikal halinde olduğu öğrenildi.

Heybeliada'da yangın sonrası tahliyeler başladı
Heybeliada'da yangın sonrası tahliyeler başladı
Heybeliada'da yangın sonrası tahliyeler başladı
Heybeliada'da yangın sonrası tahliyeler başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç

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