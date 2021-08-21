Son dakika haberi | Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberi | Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi | Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Son dakika gündem: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Son dakika gündem: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
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