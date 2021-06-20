Son dakika haberi! Heniyye, Fas'taki muhalif İlerleme ve Sosyalizm Partisiyle Kudüs'ün Kılıcı Operasyonu'nun sonuçlarını görüştü
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Son dakika haberi! Heniyye, Fas'taki muhalif İlerleme ve Sosyalizm Partisiyle Kudüs'ün Kılıcı Operasyonu'nun sonuçlarını görüştü

Son dakika haberi! Heniyye, Fas'taki muhalif İlerleme ve Sosyalizm Partisiyle Kudüs'ün Kılıcı Operasyonu'nun sonuçlarını görüştü
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Fas'ta muhalefetteki İlerleme ve Sosyalizm Partisi ile geçen ay İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara karşılık direnişin başlattığı Kudüs'ün Kılıcı Operasyonu'nun sonuçlarını görüştü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Fas'ta muhalefetteki İlerleme ve Sosyalizm Partisi ile geçen ay İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara karşılık direnişin başlattığı Kudüs'ün Kılıcı Operasyonu'nun sonuçlarını görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Fas'ta temaslarda bulunan Heniyye'nin, muhalif İlerleme ve Sosyalizm Partisi Genel Sekreteri Nebil bin Abdullah ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Filistin meselesini görüşen ikilinin ayrıca geçen ayki Gazze saldırılarına karşılık direnişin başlattığı "Kudüs'ün Kılıcı Operasyonu'nun sonuçlarını ve bu operasyonun Filistin meselesine ve bölgeye siyasi yansımalarını ele aldığı kaydedildi.

Heniyye'nin, görüşmede, Fas'taki çeşitli tarafların, Filistin halkına ve ulusal mücadelesine yönelik tutumundan ve dayanışma halinden memnuniyetini aktardığı belirtilen açıklamada, Bin Abdullah'ın da Filistin meselesinin, Fas'taki tüm taraflardan büyük destek ve sempati gördüğünü ve ülkede bu konuda görüş birliğinin olduğunu söylediği aktarıldı.

Fas Kralı 6. Muhammed, resmi temaslar kapsamında ülkesinde bulunan Heniyye başkanlığındaki Filistinli heyetin onuruna cuma günü akşam yemeği vermişti.

Hamas lideri Heniyye, Filistin'deki son gelişmeleri görüşmek üzere 15 Haziran'da geldiği Fas'ta Başbakan Osmani ve Meclis Başkanı Habib el-Maliki tarafından kabul edilmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

Gazze'deki saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti. Filistin direniş hareketleri ise İsrail'in saldırılarına karşı Tel Aviv dahil olmak üzere birçok kenti füzelerle hedef almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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