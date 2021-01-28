Son dakika haberi: Hendek'te uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi: Hendek'te uyuşturucu operasyonu

28.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:34
Son dakika haberi: Hendek'te uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer Mahallesinde bir adreste uyuşturucu madde bulundurulduğu ve ticaretinin yapıldığına dair aldığı duyum üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 340 gram kubar esrar, 48 gram kenevir tohumu, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 102 adet değişik çaplarda tüfek ve tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheli S.S jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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